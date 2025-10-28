Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Vídeo: Prefeito Capitão Nelson auxilia trânsito em meio ao caos em São Gonçalo

Prefeito da cidade foi visto nas ruas de Santa Catarina auxiliando um caminhão parado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de outubro de 2025 - 19:41
Prefeito retirou um caminhão de uma via da cidade
Prefeito retirou um caminhão de uma via da cidade -

Em meio à represálias do crime organizado na cidade de São Gonçalo, motivadas pela Operação Contenção, realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV), o prefeito da cidade, Capitão Nelson, foi visto auxiliando o trânsito, na tarde desta terça (28), no bairro Santa Catarina.

Nos vídeos que estão circulando pelas redes sociais, é possível ver o prefeito auxiliando a desobstruir uma via que estava bloqueada por um caminhão.

Nas redes sociais, a presença do prefeito da cidade foi bem avaliada. "Em São Gonçalo fecharam umas rodovias, mas o Capitão Nelson tá resolvendo aqui", escreveu um usuário do X, antigo Twitter.

A represália foi espalhada em diversos bairros da cidade, dentre eles Pita, Jardim Catarina e Santa Catarina.

Tags:

capitao nelson São Gonçalo

