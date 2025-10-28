Saldo de 64 mortos faz da megaoperação dessa terça a mais letal da história policial do RJ

Megaoperação é a que deixou saldo de mais mortos, entre acusados de tráfico e policiais - Foto: Divulagação/PMERJ

Megaoperação é a que deixou saldo de mais mortos, entre acusados de tráfico e policiais - Foto: Divulagação/PMERJ

|A megaoperação realizada por 2,5 mil policiais militares e civil nos Complexos da Penha, e do Alemão, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (28) deixou números impressionantes, que até o momento transforam a ação dos forças de segurança pública como a mais letal da história do estado. Até o momento, foram computadas ao menos 64 mortes, dos quais 60, segundo a polícia, é de acusados de tráfico de drogas.

Outros quatro eram policiais. Segundo a polícia, todos os acusados de tráfico foram mortos em confronto, de acordo com a última atualização do Governo do Rio de Janeiro. Como retaliação, a facção ateou fogo em carros, sequestrou ônibus e fez circular nas redes sociais informações sobre uma suposta determinação de retaliações por parte dos criminosos.

Até então, a operação mais violenta da história havia ocorrido em 2021 na favela do Jacarezinho, com 28 mortes, seguida da ação na Vila Cruzeiro, em 2022, que contabilizou 24 mortes.

A famosa operação no Alemão que contou com apoio das forças armadas em 2010 resultou em 10 mortes. As últimas informações divulgadas pelas forças de Segurança Pública informam que 100 fuzis foram apreendidos, uma marca que registra um recorde para a polícia do Estado do Rio.