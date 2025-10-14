Menos de 48h após serem retiradas pela PM, barricadas são reinstaladas no Engenho do Roçado, em SG

Menos de 48h após uma operação realizada pelo 7º BPM no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo, que resultou na remoção das barricadas em diversas vias da localidade, moradores relatam que as mesmas já estão sendo reinstaladas.

No último dia 9 de outubro, após reportagem realizada por O SÃO GONÇALO sobre o aumento no número de barricadas, moradores relataram que a ação da PM "trouxe um grande alívio ao bairro, restabelecendo a circulação, a segurança e o acesso de veículos de emergência e moradores". Sendo, ainda de acordo com os moradores, visível o impacto positivo que essa intervenção gerou no cotidiano dos residentes.

Porém, já no dia 10 de outubro, os moradores puderem ver a movimentação para a reinstalação das barricadas na região.

"Um dos pontos com reincidência já constatada é a Alameda Rio de Janeiro, local identificado como o principal ponto de venda de entorpecentes da área. A situação vem comprometendo novamente a circulação, a segurança e o direito de ir e vir dos moradores do bairro, além de favorecer a permanência da atividade criminosa. Diante da gravidade do cenário, solicito, com urgência, nova intervenção e medidas de acompanhamento contínuo, de modo a impedir a reinstalação das barricadas e restabelecer de forma duradoura a ordem pública no local", afirmou um morador que preferiu não ser identificado.

"Reitero meus agradecimentos ao Jornal O São Gonçalo pela divulgação do caso e à Polícia Militar pelo trabalho realizado anteriormente, que representou um importante avanço para o bairro, e reforço a confiança no empenho e profissionalismo da corporação", completou o morador.

Ainda segundo o relato dos moradores do Engenho do Roçado, as principais vias afetadas são:

- Alameda Buenos Aires

- Alameda Santiago

- Alameda Rio de Janeiro

- Alameda São Paulo

- Alameda Florianópolis

Novamente procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse em nota que, de acordo com o comando do 7º BPM (São Gonçalo), o policiamento no bairro do Engenho do Roçado e nas áreas adjacentes "é realizado de forma contínua, por meio de rádios-patrulhas, motopatrulhas e pelo Grupamento de Ações Táticas".

"De acordo com o comando do batalhão, no ano de 2025, já foram removidas 141 barricadas, bem como aproximadamente 1.865 toneladas de entulho no município de São Gonçalo. Novas operações estão em fase de planejamento, visando assegurar aos moradores o direito de ir e vir, além de promover a sensação de segurança e a preservação da ordem pública", disse a nota.