Aumento no número de barricadas tira o direito de ir e vir de moradores do Engenho do Roçado, em São Gonçalo

A Alameda Santiago é uma das vias afetadas pelas barricadas no bairro Engenho do Roçado - Foto: Reprodução/Google Maps

A Alameda Santiago é uma das vias afetadas pelas barricadas no bairro Engenho do Roçado - Foto: Reprodução/Google Maps

O direito de ir e vir da população segue sendo desrespeitado diante da multiplicação de barricadas impostas por facções criminosas em diversos bairros da cidade de São Gonçalo. A obstrução de vias que impedem a livre circulação dos moradores é uma violação do direito fundamental de liberdade de locomoção, previsto na Constituição Federal brasileira.

No bairro Engenho do Roçado, a situação tem sido cada vez mais alarmante, pois além da obstrução de diversas vias, os criminosos também realizam o descarte irregular de resíduos de construção civil sobre as barricadas, consolidando-as e transformando a região em um verdadeiro lixão a céu aberto.

Leia também:

Entrevista: Novo comandante do 7º BPM fala sobre barricadas e letalidade policial em São Gonçalo



Criminosos invadem creche durante operação policial no Rio



Moradores denunciam que a atuação do tráfico de drogas e a presença de criminosos armados é constante na região, comprometendo assim a circulação de moradores, veículos e serviços essenciais.

"As barricadas continuam impedindo a livre circulação. A situação dificulta o acesso de ambulâncias, bombeiros e viaturas policiais, colocando em risco direto a vida e a segurança da população. E isso já acontece há bastante tempo, mas até o presente momento nenhuma providência visível foi tomada. Pelo contrário, a situação só se agravou", relatou um morador que preferiu não ser identificado.

Ainda segundo o relato dos moradores do Engenho do Roçado, as seguintes vias estão gravemente afetadas:

- Alameda Buenos Aires

- Alameda Santiago

- Alameda Rio de Janeiro

- Alameda São Paulo

- Alameda Florianópolis

"A comunidade encontra-se refém da criminalidade e do abandono do poder público", completou o morador.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse em nota que a corporação já retirou mais de 3.900 toneladas de materiais de vias públicas neste ano, "desobstruindo mais de 2.000 vias, inclusive no Município de São Gonçalo".

"A Corporação adquiriu cinco “kits de demolição” gerando um investimento de R$ 11 milhões para compra dos novos equipamentos - 05 retroescavadeiras, 05 caminhões-prancha e 05 caminhões basculantes.

É muito importante que a população continue denunciando essas ações abusivas das organizações criminosas através do Disque Denúncia – tel. 21 2253-1177 – do App 190 RJ e da Central de Telefonia 190. O anonimato é garantido", disse a nota.