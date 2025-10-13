Homem em situação de rua é preso após ameaçar padre dentro de igreja em Niterói

Na noite deste domingo (12), policiais do 12º BPM de Niterói receberam uma denúncia, por meio do 190, de que uma pessoa em situação de rua, que se encontrava deitada em frente a uma igreja, localizada no bairro Santa Rosa, havia intimidado e ameaçado frequentadores, pedindo dinheiro de forma agressiva, chegando, inclusive, a entrar no local e afirmar que agrediria o padre.

No momento da chegada dos agentes, o suspeito estava deitado em frente à igreja e, desde o primeiro contato, mostrou-se bastante alterado e agressivo, não acatando as ordens verbais.

Leia também

Operação contra rinha de galo termina com mais de 80 pessoas na delegacia

Suspeita de aplicar o golpe 'Boa noite Cinderela' na Lapa, é presa em MG



Diante da resistência do suspeito, os agentes precisaram utilizar força moderada para realizar a revista pessoal. Na ação, foram encontrados em sua posse um alicate de unha e uma faca, que foram imediatamente apreendidos.

O homem foi conduzido à 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado. Contra ele, constam anotações criminais por furto, tráfico de drogas e resistência. Os objetos apreendidos permaneceram na unidade policial à disposição da Justiça.

