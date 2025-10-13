Câmera flagra espancamento de morador de rua no Centro de Niterói
Um dos agressores foi preso minutos depois do crime
Um homem em situação de rua foi espancado no Centro de Niterói na noite do último sábado (11). O momento foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial, que flagrou seis pessoas, incluindo a vítima, discutindo em uma calçada, antes das agressões.
De acordo com alguns relatos, todos seriam moradores de rua e a briga teria começado após a vítima ter chutado a panela de comida do grupo.
Agentes da Guarda Municipal foram acionados ao local e chamaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu o homem, e o encaminhou ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), com ferimentos moderados.
Após o ocorrido, os agentes conseguiram localizar um dos suspeitos da agressão, que ainda estava circulando pela região. Ele foi detido e encaminhado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado por tentativa de homicídio.