Câmera flagra espancamento de morador de rua no Centro de Niterói

De acordo com alguns relatos, todos os envolvidos seriam moradores de rua - Foto: Reprodução

De acordo com alguns relatos, todos os envolvidos seriam moradores de rua - Foto: Reprodução

Um homem em situação de rua foi espancado no Centro de Niterói na noite do último sábado (11). O momento foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial, que flagrou seis pessoas, incluindo a vítima, discutindo em uma calçada, antes das agressões.

De acordo com alguns relatos, todos seriam moradores de rua e a briga teria começado após a vítima ter chutado a panela de comida do grupo.

Leia também:

Operação contra rinha de galo termina com mais de 80 pessoas na delegacia

Motociclista morre após colidir com carro na Avenida Brasil

Agentes da Guarda Municipal foram acionados ao local e chamaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu o homem, e o encaminhou ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), com ferimentos moderados.

Após o ocorrido, os agentes conseguiram localizar um dos suspeitos da agressão, que ainda estava circulando pela região. Ele foi detido e encaminhado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado por tentativa de homicídio.