Megaoperação na zona norte deixa seis mortos na madrugada desta sexta (10)

A Polícia Militar informou que os agentes foram recebidos a tiros e precisaram revidar, causando a morte dos 6 homens - Foto: Divulgação/PMERJ

A megaoperação das policiais civis e militares contra o Comando Vermelho, realizada em diferentes localidades do Rio de Janeiro, resultou na morte de pelo menos 6 suspeitos, na manhã desta sexta-feira (10). A ação ocorre um dia depois da morte de um dos líderes da facção em um tiroteio.

Os suspeitos morreram na madrugada, durante uma ação policial de agentes do 41º BPM (Irajá), no Morro do Juramento, situado em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. A Polícia Militar informou que os agentes foram recebidos a tiros e precisaram revidar, causando a morte dos 6 homens.

Por causa da operação, a Secretaria Municipal de Saúde, informou que uma clínica da família suspendeu as visitas domiciliares, mas que os atendimentos estavam normalizados. A unidade atende moradores de Rio das Pedras.