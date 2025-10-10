Preso apontado como líder do tráfico no Porto do Rosa e por envolvimento na morte de pastor na BR

O criminoso é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na comunidade do Porto do Rosa - Foto: Divulgação

O criminoso é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na comunidade do Porto do Rosa - Foto: Divulgação

Após monitoramento da comunidade do Porto do Rosa, uma equipe de busca do 7º BPM de São Gonçalo, com base em informações de inteligência, desencadeou uma operação com o objetivo de capturar indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas e demais atividades ilícitas.

Durante a ação, a equipe efetuou a prisão de Marlon Rocha Berlim Monteiro, vulgo “ML”, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na comunidade do Porto do Rosa. O mesmo também é apontado como envolvido na morte de um pastor e de um missionário na Rodovia BR-101, em São Gonçalo, em março deste ano.

Leia também:

Operação Contenção: Polícias Civil e Militar realizam ação contra expansão do Comando Vermelho no Itanhangá e na Muzema

Nutricionista é acusada de aplicar o golpe do 'reembolso assistido'; secretária, médicos e laboratório também são investigados



Com o criminoso, que possui três passagens pelo sistema prisional, com mandado de prisão expedido pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e receptação, os agentes apreenderam uma bolsa contendo grande quantidade de material entorpecente.

Os agentes apreenderam grande quantidade de material entorpecente | Foto: Divulgação

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à 72ª DP (Mutuá), onde foi apresentada a ocorrência e adotadas as medidas cabíveis pela autoridade policial competente.