Preso apontado como líder do tráfico no Porto do Rosa e por envolvimento na morte de pastor na BR
Crime, que vitimou pastor e um missionário aconteceu em março deste ano
Após monitoramento da comunidade do Porto do Rosa, uma equipe de busca do 7º BPM de São Gonçalo, com base em informações de inteligência, desencadeou uma operação com o objetivo de capturar indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas e demais atividades ilícitas.
Durante a ação, a equipe efetuou a prisão de Marlon Rocha Berlim Monteiro, vulgo “ML”, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na comunidade do Porto do Rosa. O mesmo também é apontado como envolvido na morte de um pastor e de um missionário na Rodovia BR-101, em São Gonçalo, em março deste ano.
Com o criminoso, que possui três passagens pelo sistema prisional, com mandado de prisão expedido pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e receptação, os agentes apreenderam uma bolsa contendo grande quantidade de material entorpecente.
Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à 72ª DP (Mutuá), onde foi apresentada a ocorrência e adotadas as medidas cabíveis pela autoridade policial competente.