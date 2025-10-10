Homem é preso por praticar atividades de telecomunicações clandestinas em Várzeas das Moças

Com o homem foram apreendidos um radiotransmissor, um celular e uma escada extensível - Foto: Divulgação

Com o homem foram apreendidos um radiotransmissor, um celular e uma escada extensível - Foto: Divulgação

Policiais militares prenderam um homem de 18 anos, por desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações, na tarde desta quinta-feira (9), na localidade conhecida como ‘Invasão’, no bairro Várzea das Moças, em Niterói.

De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados após denúncias de moradores, além de informações do Disque Denúncia, sobre a ação de suspeitos em uma estrutura de instalação de internet clandestina. Os agentes de Várzea das Moças reforçaram o patrulhamento na área chamada de ‘Invasão’.

Leia também:

Flamengo tem o retorno de Pulgar aos treinos com o grupo

Confronto em Maricá termina com 2 mortos, 3 presos e apreensão de armas e drogas no Minha Casa, Minha Vida



Quando chegaram ao endereço informado, os policiais abordaram um indivíduo com um radiotransmissor, um aparelho celular e também uma escada extensível.

O homem foi conduzido à 81ª DP (Itaipu), onde foi autuado por desenvolver de forma clandestina atividades de telecomunicações, previsto no artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações. O material também permaneceu apreendido.