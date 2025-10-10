Homem é preso por praticar atividades de telecomunicações clandestinas em Várzeas das Moças
Policiais militares foram ao local após denúncias
Policiais militares prenderam um homem de 18 anos, por desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações, na tarde desta quinta-feira (9), na localidade conhecida como ‘Invasão’, no bairro Várzea das Moças, em Niterói.
De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados após denúncias de moradores, além de informações do Disque Denúncia, sobre a ação de suspeitos em uma estrutura de instalação de internet clandestina. Os agentes de Várzea das Moças reforçaram o patrulhamento na área chamada de ‘Invasão’.
Quando chegaram ao endereço informado, os policiais abordaram um indivíduo com um radiotransmissor, um aparelho celular e também uma escada extensível.
O homem foi conduzido à 81ª DP (Itaipu), onde foi autuado por desenvolver de forma clandestina atividades de telecomunicações, previsto no artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações. O material também permaneceu apreendido.