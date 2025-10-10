Operação Contenção: Polícias Civil e Militar realizam ação contra expansão do Comando Vermelho no Itanhangá e na Muzema

A ação desta sexta faz parte da "Operação Contenção", uma ofensiva estratégica contra o Comando Vermelho na Zona Oeste e na Zona Sudoeste do Rio - Foto: Divulgação/PCERJ

Um dia depois da ação que neutralizou uma das principais lideranças do Comando Vermelho na Zona Sudoeste, a Polícia Civil retorna às ruas, em conjunto com a Polícia Militar, para combater a facção no Itanhangá e na Muzema. O trabalho é parte da "Operação Contenção", uma iniciativa estratégica do Governo do Estado do Rio de Janeiro para conter o avanço da organização criminosa na região. Até o momento, um bandido foi preso e dois menores infratores foram apreendidos.

Participam da operação policiais civis dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC), das Subsecretarias de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) e de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ao todo, 500 agentes participam das diligências, que ocorrem no Morro do Banco, Tijuquinha, Muzema e Sítio do Pai João.

A ação desta sexta faz parte da "Operação Contenção", uma ofensiva estratégica contra o Comando Vermelho na Zona Oeste e na Zona Sudoeste do Rio. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Desde abril, 98 criminosos foram capturados e outros 10 foram neutralizados em confronto.