Canibalismo entre cães: casal é preso por maus tratos em Maricá

Um casal foi preso por maus tratos a animais em São José de Imbassaí, bairro de Maricá, na última segunda-feira (06). Durante uma operação na região, agentes encontraram cães e gatos em condições insalubres no imóvel do casal com sinais de desnutrição, maus tratos e de canibalismo.

Ao todo, haviam sete cães e dois gatos na casa. Por conta da fome, alguns dos cachorros teriam adquirido hábitos canibais, segundo a Polícia. Não havia água e comida o bastante para todos os animais e um dos cães apresentava uma lesão gravíssima no pescoço. Eles foram encontrados por policiais civis, agentes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal de Maricá e da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal.

Na casa, um homem responsável pelos animais se apresentou como biólogo e adestrador. Ele e a companheira foram detidos e levados para prestar depoimento na 82ª DP (Maricá). De acordo com os agentes, o homem já tinha passagens por maus tratos em seu histórico criminal. O casal permaneceu preso e foi conduzido para o sistema prisional.