'Lista suja' do trabalho escravo: última atualização inclui 8 empregadores do Rio de janeiro

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou, ontem (6) uma nova atualização do Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, comumente conhecido como "Lista Suja". Esta atualização periódica segue as diretrizes da Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13/09/2024, e tem como principal objetivo dar transparência aos resultados das ações fiscais de combate a esse crime.

A lista consolidada passou a contabilizar 159 nomes, representando um aumento de 20% em comparação à lista anterior. Desse total, 101 são pessoas físicas e 58 são pessoas jurídicas.

Do total das novas inclusões na data de 6 de outubro de 2025, oito empregadores são do estado do Rio de Janeiro, sendo quatro relacionados a serviços domésticos e três à criação de bovinos para corte, refletindo que o trabalho análogo à escravidão abrange tanto áreas rurais quanto urbanas.

Veja abaixo a lista completa.

1. Angela Maria Amaral da Silveira

◦ Trabalhadores Envolvidos: 1

◦ Atividade (CNAE): Serviços domésticos (9700-5/00)

◦ Estabelecimento: Residência de Angela Maria Amaral da Silveira, Rio de Janeiro/RJ

2. Angela Maria Paolino Rebordoes

◦ Trabalhadores Envolvidos: 1

◦ Atividade (CNAE): Serviços domésticos (9700-5/00)

◦ Estabelecimento: Residência de Angela Maria Paolino Rebordoes, Rio de Janeiro/RJ

3. Antonio Guilherme Gusmao Rocha

◦ Trabalhadores Envolvidos: 1

◦ Atividade (CNAE): Serviços domésticos (9700-5/00)

◦ Estabelecimento: Residência de Antonio Guilherme Gusmao Rocha, Rio de Janeiro/RJ

4. Fatima Lucia Amaro de Lacerda

◦ Trabalhadores Envolvidos: 1

◦ Atividade (CNAE): Serviços domésticos (9700-5/00)

◦ Estabelecimento: Residência de Fátima Lucia Amaro de Lacerda

5. Frederico Azevedo Gama

◦ Trabalhadores Envolvidos: 1

◦ Atividade (CNAE): Criação de bovinos para corte (0151-2/01)

◦ Estabelecimento: Fazenda Imburi, Estrada do Visgueiro, Quissamã/RJ

6. Geraldo Pinho

◦ Trabalhadores Envolvidos: 1

◦ Atividade (CNAE): Criação de bovinos para corte (0151-2/01)

◦ Estabelecimento: Estrada do Desterro, Sítio Nossa Senhora das Vitórias, Duas Barras/RJ

7. Gilberto Restum Siqueira

◦ Trabalhadores Envolvidos: 3

◦ Atividade (CNAE): Criação de bovinos para corte (0151-2/01)

◦ Estabelecimento: Estrada Fazenda do Brinco, Santo Antônio do Imbé, Santa Maria Madalena/RJ

8. Helenio Jose de Carvalho

◦ Trabalhadores Envolvidos: 1

◦ Atividade (CNAE): Criação de bovinos para leite (0151-2/02)

◦ Estabelecimento: Sítio da Saudade, Estrada São José, Valença/RJ

Panorama preocupante

O contexto da atualização de outubro de 2025 demonstra a persistência do problema no país.

Entre 2020 e 2025, um total de 1.530 trabalhadores foram resgatados de situações análogas à escravidão. Os estados que apresentaram o maior número de infrações nesta lista são Minas Gerais (33), São Paulo (19), Mato Grosso do Sul (13) e Bahia (12).

Em relação às atividades econômicas, o setor de criação de bovinos para corte lidera com 20 casos, seguido por serviços domésticos (15), cultivo de café (9) e construção civil (8). O Ministério informou que 16% do total de inclusões estão relacionadas a atividades econômicas de meio urbano.

A "Lista Suja" é publicada duas vezes por ano com o intuito de dar transparência aos resultados das ações fiscais. Denúncias de trabalho análogo à escravidão podem ser realizadas de forma sigilosa e pela internet, utilizando a plataforma exclusiva do Sistema Ipê: https://ipe.sit.trabalho.gov.br.