Policial civil morto a tiros em Niterói será sepultado nesta terça

O corpo do policial civil Carlos José Queirós Viana, de 59 anos, assassinado a tiros na manhã de segunda-feira (6) na porta de sua residência, na Rua Raul Corrêa Araújo, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, será sepultado na tarde desta terça-feira (7), no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói. A cerimônia fúnebre terá início às 12h45, com o sepultamento previsto para às 15h.

O inspetor da polícia civil era chefe de investigação da 29ªDP (Madureira). Menos de três horas após o crime três homens, apontado como os assassinos, foram presos em flagrante. Entre os acusados, dois eram policiais militares da ativa, lotados nos batalhões do Méier (3ºBPM) e de Duque de Caxias (15ºBPM).

Carlos José foi atingido por diversos tiros disparados de duas armas diferentes, segundo a perícia inicial. Imagens de circuito de segurança da região flagraram o momento em que ele foi atingido na porta de sua casa.

Para a polícia, ele teve os passos estudados pelos criminosos que agiram de forma certeira. “Tudo indica que o policial já havia sido seguido anteriormente. Precisamos lembrar que as investigações são muito recentes, demos uma resposta muito rápida, mas estamos trabalhando para traçar a motivação. A princípio sabemos que foi execução”, contou Willians Batista, delegado titular da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.