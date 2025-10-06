Três suspeitos, incluindo dois PMs, são presos por envolvimento na morte de policial em Piratininga

A motivação do crime ainda está sendo investigada, e todas as hipóteses seguem em aberto. - Foto: Layla Mussi

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) prendeu, na manhã desta segunda-feira (6), três suspeitos de envolvimento na execução do policial civil Carlos José Queirós Viana, de 59 anos, morto a tiros em frente à sua casa no bairro de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. De acordo com as investigações, dois dos presos são policiais militares.

Os suspeitos estão sendo levados para a sede da DHNSG, onde serão ouvidos. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

Execução na porta de casa

O inspetor Carlos Viana, que atualmente chefiava a 29ª DP (Madureira), foi assassinado por volta das 6h30 da manhã desta segunda-feira, quando saía de casa para colocar o lixo na rua. Ele foi surpreendido por criminosos armados que já o aguardavam em um veículo Ônix branco, estacionado próximo à residência, localizada na Rua Raul Corrêa Araújo.

Leia mais:

Câmeras de segurança da região registraram a movimentação do carro e estão sendo analisadas pela Polícia Civil. A esposa e a filha do delegado estavam dentro da residência no momento do crime. Carlos Viana deixa esposa e dois filhos.

Resposta imediata

Logo após o crime, policiais militares do 12º BPM (Niterói) isolaram a área e reforçaram o patrulhamento em Piratininga. Agentes do programa Segurança Presente e policiais civis de diversas delegacias também compareceram ao local para auxiliar na ocorrência. A perícia técnica foi realizada com uso de equipamentos modernos para escaneamento e coleta de vestígios.