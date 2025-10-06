Pesquisa mostra Rodrigo Neves com 72% de aprovação popular em Niterói

Uma pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Gerp entre os dias 24 e 29 de setembro, com 1250 entrevistas, revela que o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), é um dos líderes políticos mais bem avaliados do Estado.

A administração do trabalhista é aprovada por 72% da população do município, que tem cerca de 500 mil habitantes. Apenas 20%, desaprovam, e 8% não responderam ou não souberam dizer. Quando o indicador é a qualidade da gestão (conceito Ótimo/Bom), Rodrigo Neves mantém um sólido 61%, 24% consideram a administração "Regular", contra 14% que avaliam como "Ruim" ou "Péssimo". Apenas 1% não responderam.

A situação é inversa quando se observa a avaliação do governador Cláudio Castro (PL). A administração estadual é reprovada por 58% dos moradores de Niterói, enquanto apenas 31% dos entrevistados aprovam, e 11% não responderam.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também possui uma avaliação negativa na cidade, mas dentro da margem de erro, de 3%. A aprovação de Lula fica em 45%, contra 47% que desaprovam seu governo até o momento. Niterói foi a única cidade da Região Metropolitana do Rio onde o petista venceu a eleição dentre as 22 cidades da região metropolitana do Estado.

A pesquisa sugere que os resultados apresentados pela atual gestão da cidade têm ressoado de forma positiva junto aos cidadãos, conquistando o reconhecimento até de uma parcela significativa de eleitores que não votaram em Neves na eleição do ano passado.

A pesquisa também analisou os impactos dos Jogos Panamericanos de 2031 junto a população de Niterói. Para 82%, o Pan trará benefícios econômicos, impulsionando o turismo, o comércio e serviços. Outros 71% veem ganhos diretos para a infraestrutura urbana, e 78% para a imagem de Niterói e do Rio.

Niterói tem sido reconhecida com vários prêmios de gestão em 2025, como o 1º lugar nacional no Índice Firjan de Gestão Fiscal; o 1º lugar no estado e 3º nacional no Ranking de Saneamento Básico, do Instituto Trata Brasil, e o Prêmio Inovacidade, concedido pelo Instituto Smart City Business America, entre outros. Além disso, a cidade possui o maior Índice de Desenvolvimento (IDH) do estado e um dos maiores do país, com resultados positivos em indicadores sociais e de segurança pública.