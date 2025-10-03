Presidente da Mocidade é preso em ação contra a 'nova cúpula do jogo do bicho'

O presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel foi preso nesta sexta-feira (3), em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), contra a chamada "nova cúpula do jogo do bicho". Na ação, foi cumprida o mandado de prisão contra Flávio da Silva dos Santos, o Flávio da Mocidade. O bicheiro Vinícius Drumond também foi alvo de busca e apreensão.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), cumpriu dois mandados de prisão, contra Flávio da Mocidade, em sua residência na Barra da Tijuca e, Rogério de Andrade, patrono da escola de samba e que está preso desde 2024 na Penitenciária Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A dupla foi indiciado pelo MPRJ por constituição de organização criminosa que explora jogos de azar.

Rogério de Andrade está preso acusado da morte de Fernando Iggnácio, em 2020, com quem disputava pontos do jogo do bicho. Flávio Mocidade também chegou a ir para a prisão no ano passado, pelo homicídio de Fábio Romualdo Mendes, um rival do mundo da contravenção.

Leia também:

Trabalhadores sonham com a volta do feriado de 22 de novembro em Niterói



Alerj lança editais do seu concurso publico com 101 vagas



Segundo informações do Gaeco, Rogério e Flávio, comandavam desde 2014, a maior organização responsável pela exploração dos jogos de azar no estado do Rio. De acordo com a denúncia, além deles agirem em pontos do jogo do bicho e em disputas violentas com outros grupos, também atuavam pagando propinas para unidades da Polícia Militar e Civil.

Já o bicheiro Vinícius Drumond, foi alvo de nove mandados de busca e apreensão, cumpridos na quadra da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, na Zona Norte, e em um haras de Cachoeiras de Macacu.