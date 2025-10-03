Trabalhadores sonham com a volta do feriado de 22 de novembro em Niterói

O feriado do dia 22 de novembro foi revogado em decorrência de já haver outros três feriados no mesmo mês - Foto: Layla Mussi

O feriado do dia 22 de novembro foi revogado em decorrência de já haver outros três feriados no mesmo mês - Foto: Layla Mussi

A cidade de Niterói comemora seu aniversário todos os anos, mas os trabalhadores locais não podem festejar desde 2021, quando a cidade revogou o feriado do dia 22 de novembro, através da Lei 3511/2020. No entanto, há muitos que vêm sentindo a falta de um dia a mais de descanso e sonham com a volta da data.

Na época, o feriado deixou o calendário para atender o pedido dos comerciantes, que queriam um menor número de folgas no mês de novembro, que já conta com o feriado do Dia de Finados (2), a Proclamação da República (15), que abrangem todo o país, e o Dia da Consciência Negra (20), um feriado estadual.

Segundo trabalhadores niteroienses, um dia a menos na rotina faz falta, pois logo em seguida inicia-se a intensa movimentação das vendas de final de ano.

“A gente que trabalha no comércio, que é muito cansativo, aproveita esse feriadão para descansar, para voltar em dezembro, porque dezembro é um mês que dá muito movimento”, disse a vendedora Rafaela dos Santos, de 33 anos.

Para a vendedora Rafaela Santos, o feriado seriam um momento ideal de descanso antes das vendas do final do ano | Foto: Layla Mussi

A data vigorou por 68 anos, e era o momento de os trabalhadores viajarem e ficarem com a família. Outro impacto do feriado é que era um dia de descanso fora dos finais de semana, assim contribuindo para um melhor desempenho justamente no horário comercial.

“É necessária a gente ter um feriado, até mesmo para poder facilitar o nosso trabalho, dá aquele descanso, ficar com a família. Deu uma dificuldade porque a gente não tem como fazer uma viagem, um passeio, comemorar algo com a família”, contou a panfletista, Renata Ferreira, de 32 anos.

Panfletista, Renata Ferreira, acredita que um dia a mais de descanso pode ajudar no desempenho no trabalho | Foto: Layla Mussi

“Atrapalhou muita coisa (a retirada do feriado do calendário), dava para tirar uma folga, ficar com os filhos em casa, ficar tranquilo já não pode, tem que vir trabalhar”, disse o promotor de vendas Davi Silva, de 28 anos.