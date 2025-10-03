Alerj lança editais do seu concurso publico com 101 vagas

O certame contempla oportunidades para os cargos de especialista legislativo e procurador, com inscrições abertas de 13 de outubro a 13 de novembro - Foto: Robson Almeida

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) publicou, na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (03/10), dois editais do seu concurso público destinados ao preenchimento de 101 vagas. O certame contempla oportunidades para os cargos de especialista legislativo e procurador, com inscrições abertas de 13 de outubro a 13 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso. As provas estão previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026, em diferentes cidades do estado.

Das vagas ofertadas, 20 são para especialistas legislativos de nível médio, 78 para especialistas de nível superior em diversas áreas e três para procurador legislativo. As remunerações iniciais variam entre R$ 10.369,60, para cargos de nível médio; R$ 12.591,66, para funções de nível superior; e R$ 44.008,52, para procurador legislativo. O edital prevê ainda reserva de 5% das vagas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e indígenas, e 10% para candidatos de baixa renda, em consonância com a legislação vigente.

As vagas para nível superior são destinadas às áreas de Assistência Social, Enfermagem, Medicina, Controle Interno e Auditoria, Relações Públicas, Comunicação Social, Direito, Recursos Humanos, Orçamento e Administração. Também será formado um cadastro de reserva para possíveis convocações futuras, de acordo com a necessidade da Alerj durante o prazo de validade do certame.

Provas em cinco municípios

A aplicação das provas ocorrerá nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes, com possibilidade de utilização de cidades próximas caso a demanda de candidatos exceda a capacidade dos locais designados. A seleção para os cargos de nível médio será realizada por meio de prova objetiva, enquanto os de nível superior exigirão também prova discursiva. No caso dos procuradores, o exame contará também com prova oral.

As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 85 para candidatos a cargos de nível médio, R$ 110 para cargos de nível superior, e R$ 285 para procurador legislativo. Entre os dias 13 e 15 de outubro, será possível solicitar isenção do pagamento, direito assegurado a inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e a cidadãos que tenham prestado serviço em mesas receptoras em eleições no Estado do Rio.

Os candidatos devem atender a todos os requisitos previstos no edital, incluindo escolaridade, idade mínima de 18 anos, estar em dia com os direitos políticos e obrigações militares.

O último concurso público da Alerj foi realizado em 2016, com mais de 22 mil candidatos para os cargos de procurador e de especialista legislativo.