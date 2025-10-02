Saiba quem é “VT”, chefe do tráfico em Vila Velha preso em operação em SG

Policiais do SSI/SEPM, em ação conjunta com o 7º BPM e PMES, em uma operação no Jardim Catarina e Complexo da Alma, prenderam chefe do tráfico de drogas que atua em Vila Velha/ES, com ajuda de informações do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais do SSI/SEPM, em ação conjunta com o 7º BPM e PMES, em uma operação no Jardim Catarina e Complexo da Alma, prenderam chefe do tráfico de drogas que atua em Vila Velha/ES, com ajuda de informações do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Em um trabalho decorrente da integração da Câmara Técnica de inteligência, com policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/SEPM), em ação conjunta com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e Setor de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santos/ES, após análise de dados, monitoramento e ajuda de informações do Disque Denúncia do Rio (2253-1177) sobre tráfico de drogas na região, prenderam, em uma operação realizada nesta quarta-feira (01), no Jardim Catarina e no Complexo da Alma, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, membro da facção Primeiro Comando Puro (PCV/ES), e chefe do tráfico de drogas nos bairros de Alecrim e Zumbi dos Palmares, em Vila Velha/ES, João Victor de Oliveira Moura, de 25 anos, conhecido como “VT”. Na ação, foram 11 presos, sendo dez presos cariocas e o capixaba ‘VT’, além de armas e drogas.

Leia também:

GAECO/MPRJ e Polícia Civil cumprem 18 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, na Maré e em Petrópolis

Botafogo vence o Bahia no Nilton Santos e entra no G4 do Brasileirão

“VT, é apontado como braço direito do traficante Stanley dos Santos da Silva, mais conhecido como “Nego Stanley” (foragido), um dos criminosos mais procurados do Estado do Espírito Santo. Segundo as investigações, “VT”, é um dos responsáveis em um ataque a tiros que matou uma mulher, de 31 anos, e uma adolescente, de 15, e deixou ao menos duas crianças feridas na tarde do dia 09 de agosto deste no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O bairro Santa Rita fica na Região Três de Vila Velha e vem sendo palco de ataques a tiros. Moradores se queixam que há uma guerra entre facções rivais, pelo controle do tráfico de drogas na região.

“VT”, também estaria diretamente ligado no assassinato de Luciano Souza de Andrade, profissional terceirizado da EDP, empresa de energia, em julho deste ano. o traficante teria participado de um tiroteio ordenado por Nego Stanley contra rivais do Terceiro Comando Puro (TCP). Luciano era supervisor de uma empreiteira que presta serviço para a EDP e estava há três dias no bairro Zumbi dos Palmares realizando a revisão elétrica. Ele estava fazendo serviço em um poste quando um carro com traficantes teria passado atirando.

Contra o traficante “VT”, constava um Mandado de Prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha/Tribunal de Justiça do ES, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Homicídio Qualificado.

Diante dos fatos, “VT”, foi encaminhado à 75ª DP (Rio D’Ouro), onde foi comprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e, posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça do ES.

O Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a foragidos da Justiça de outros estados e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido