GAECO/MPRJ e Polícia Civil cumprem 18 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, na Maré e em Petrópolis

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e a Polícia Civil cumprem, nesta quinta-feira (02/10), 18 mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação em Petrópolis. Ao todo, o MPRJ denunciou 56 pessoas pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção ativa. Entre os alvos está um policial militar da ativa.

A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar (CGPMERJ).

De acordo com a denúncia do GAECO/MPRJ, o grupo era liderado por Wando da Silva Costa, conhecido como “Macumbinha”, apontado como responsável por comandar a compra, transporte, armazenamento e venda de drogas na Região Serrana. Parte dos denunciados é formada por familiares dele, que atuavam no recolhimento de valores, na logística de distribuição de entorpecentes e no fornecimento de informações privilegiadas para garantir a continuidade das atividades ilícitas.

O policial militar foi denunciado por atuar como informante do grupo criminoso, repassando informações sobre operações e a localização de viaturas em troca de pagamentos. De acordo com a denúncia, ele também auxiliava na instalação de GPS em veículo policial para monitorar a movimentação de colegas de farda, facilitando a atuação do tráfico de drogas na região serrana.

A investigação é um desdobramento do inquérito conduzido pela 106ª DP (Petrópolis). Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis, estão sendo cumpridos nas localidades de Madame Machado, Nogueira (Águas Lindas e Calembe), Secretário e Araras (Santa Luzia, Vista Alegre e Poço dos Peixes), além do Morro da Provisória, em Petrópolis, e na Comunidade da Maré, na capital fluminense.