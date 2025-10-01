Operação em São Gonçalo prende chefe do tráfico do ES e outros 10 suspeitos; duas pessoas foram baleadas

Uma operação policial em São Gonçalo terminou com a prisão de 11 suspeitos; entre eles, um homem apontado como chefe do tráfico de drogas no Espírito Santo. A ação aconteceu na manhã desta quarta (01) no Jardim Catarina e nas comunidades do Complexo da Alma, que ocupam os bairros Amendoeira e Jockey. Duas pessoas foram baleadas na região e estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Segundo o 7º BPM (São Gonçalo), a operação contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo e do serviço de inteligência da corporação. Um dos homens encontrados era o suposto responsável por coordenar o tráfico de drogas em Vila Velha, no ES. Acusado por homicídio, ele era alvo de um mandado de prisão em aberto e teria fugido para São Gonçalo para se esconder.

Na mesma manhã, o Hospital Alberto Torres registrou a chegada de dois homens, um de 23 e anos e outro de 21, ambos com ferimentos de arma de fogo e moradores do bairro Jockey. Ainda não foi confirmado se eles tinham alguma relação com o confronto ou se foram atingidos por bala perdida.

O mais velho foi atingido na região genital e tinha quadro estável no início da tarde. Já o mais novo foi baleado no braço e no abdômen; ele passava por cirurgia até a última atualização. A identidade dos feridos não foi confirmada.

Na ação, os policiais também apreenderam duas pistolas, uma vasta carga de drogas e aparelhos de rádio, supostamente utilizados para comunicação entre criminosos. Todo o material foi levado junto dos presos para a 75ª DP (Rio do Ouro), que registrou o caso.