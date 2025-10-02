Botafogo vence o Bahia no Nilton Santos e entra no G4 do Brasileirão
Empate entre Mirassol e Bragantino ajudou o Glorioso, que vai 'dormir' entre os quatro melhores do campeonato
O Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1 nesta quarta-feira (1º), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, e entrou de vez na briga pelas primeiras posições.
O placar foi aberto já no primeiro tempo. Aos 26 minutos, Santi Rodríguez aproveitou cruzamento rasteiro e empurrou para dentro da área para marcar para o time da casa. O Bahia tentou responder ainda antes do intervalo, mas esbarrou na defesa alvinegra.
No segundo tempo, o Botafogo não demorou para ampliar: aos 22 segundos, após um cruzamento de Cuiabano, Jeffinho apareceu na área para empurrar a bola para o gol e fazer 2 a 0. O Bahia, porém, não se entregou: aos 9 minutos, Rodrigo Nestor cobrou falta que bateu no ombro de Kaio Pantaleão e enganou o goleiro, diminuindo para 2 a 1.
Aos 14 minutos da etapa final, as coisas ficaram ainda mais complicadas para os visitantes: Sanabria, do Bahia, simulou pênalti, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso, deixando o time baiano com um a menos. A partir daí, o Botafogo soube controlar o jogo, segurou o resultado e comemorou a vitória.
Com o triunfo, o Alvinegro alcança 43 pontos e termina a rodada dentro do G-4 pela primeira vez na temporada. O Bahia, por sua vez, fica estacionado na sexta colocação.