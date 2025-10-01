Foragido da justiça é preso em operação policial no Jardim Catarina

Tiago e outros dois presos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo - Foto: Divulgação

Tiago e outros dois presos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo - Foto: Divulgação

Durante uma operação na Rua Adelaide Lima, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na tarde desta terça-feira (30), policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), pertencentes ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam o criminoso, membro da Organização Narcoterrorista Comando Vermelho (CV), Tiago Alberto Viana dos Santos, de 46 anos.

Na operação, desencadeada após informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), mais dois suspeitos foram presos, com grande quantidade de entorpecentes, que estavam sendo comercializados na região.

De posse de informações, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), em patrulhamento pela Rua Adelaide Lima, avistaram criminosos armados que, ao perceberem a presença policial, passaram a efetuar disparos contra os policiais, que responderam de forma técnica e proporcional, e realizando cerco tático. Foi observado que os suspeitos estavam pulando os muros das residências em uma tentativa de fuga. Entretanto, os policiais conseguiram prender Tiago e outros dois criminosos.

Com eles foram apreendidos 1 fuzil; pedras de crack; 300 pinos de cocaína e 484 trouxinhas de maconha. O fuzil apreendido de modelo AR-15 é utilizado pelas forças armadas e policiais no mundo todo, e é considerado um armamento de guerra.

Diante dos fatos, os presos e todo o material apreendido foram levados à 74ª DP (Alcântara), onde foi constatado um mandado de prisão, em desfavor de Tiago Alberto, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, por ter empreendido fuga, desde outubro de 2023, do estabelecimento em que se encontrava recolhido, após receber o benefício na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), no regime semiaberto, onde cumpria Pena Total Imposta de 10 anos, tendo cumprido 3 anos e seis meses, Pena Privativa. Remanescente 6 anos 11 meses, pelo crime de tráfico de drogas.

Cabe ressaltar ainda que Tiago possui outras passagens pelo sistema. Em outubro de 2010, ele foi preso na rodovia Presidente Dutra, km 324, na altura de Itatiaia, transportando 95 kg de maconha, que estavam escondidas no banco do carona e no compartimento lateral do caminhão.

Depois dos trâmites legais, os três presos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e, posteriormente, foram encaminhados a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficarão acautelados à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.