Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3258 | Euro R$ 6,2488
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Dupla é presa por tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes

Os ilícitos saíram do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e teriam como destino Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de setembro de 2025 - 19:03
6 kg de maconha e pasta base de cocaína foram apreendidos
6 kg de maconha e pasta base de cocaína foram apreendidos -

Uma carga com cerca de seis quilos de maconha e pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira (30). A ação aconteceu na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Por volta das 8h, policiais rodoviários federais realizavam uma fiscalização (blitz) no Km 27 quando abordaram um veículo de passeio ocupado pelo motorista e por uma passageira. Os agentes sentiram odor de erva vindo do interior do carro e realizaram uma inspeção minuciosa. A droga estava fracionada e escondida embaixo do estepe, atrás do banco traseiro e em outros pontos ocultos no painel frontal.

Leia também

➢ Suposto agiota acusado de matar homem em Maricá se entrega à polícia

Carro pega fogo e Túnel Rebouças é fechado

O condutor informou que tem contato com um traficante do Complexo do Alemão, que foi responsável por colocar as drogas dentro do veículo. A mulher deu informações desconexas e negou envolvimento. O casal foi detido e a ocorrência apresentada na 146ª DP (Guarus).

Tags:

BR-101 campos dos goytacazes PRF Tráfico de drogas

Matérias Relacionadas