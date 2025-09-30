Dupla é presa por tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes

Uma carga com cerca de seis quilos de maconha e pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira (30). A ação aconteceu na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Por volta das 8h, policiais rodoviários federais realizavam uma fiscalização (blitz) no Km 27 quando abordaram um veículo de passeio ocupado pelo motorista e por uma passageira. Os agentes sentiram odor de erva vindo do interior do carro e realizaram uma inspeção minuciosa. A droga estava fracionada e escondida embaixo do estepe, atrás do banco traseiro e em outros pontos ocultos no painel frontal.

O condutor informou que tem contato com um traficante do Complexo do Alemão, que foi responsável por colocar as drogas dentro do veículo. A mulher deu informações desconexas e negou envolvimento. O casal foi detido e a ocorrência apresentada na 146ª DP (Guarus).