Guarda Municipal de São Gonçalo prende foragido da Justiça de Minas Gerais

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta noite de segunda-feira (29), um homem que estava foragido da Justiça pelos crimes de furto e ameaça. Os mandados de prisão em aberto contra ele são da Justiça de Minas Gerais. O suspeito foi preso durante patrulhamento na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no Jardim Alcântara.

Os agentes da Guarda estavam patrulhando a região devido a pedidos sobre furtos e arrombamentos no local. O suspeito demonstrou nervosismo ao ver as viaturas dos agentes e foi abordado, afirmando ser pessoa em situação de rua. Com ele, foi encontrado um objeto semelhante a um cachimbo para uso de entorpecentes. Ele também disse que era analfabeto e, por isso, não sabia os números de seu RG e CPF.

Leia também:

EAV Parque Lage terá atividades gratuitas para as crianças aos domingos de outubro

Homem que abusou de menina de 7 anos durante transporte escolar é preso em Itaboraí

Como ele não pôde ser identificado, os agentes o levaram até a 74ª DP (Alcântara), onde foi constatado que havia dois mandados de prisão em aberto contra ele pelos crimes de furto e ameaça. Ele tentou resistir à prisão, mas permanece preso na 72ª DP (Mutuá).