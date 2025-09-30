Trio é preso com drogas e fuzil no Jardim Catarina, em São Gonçalo

O material e os acusados foram levados para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Três homens foram presos, na manhã desta terça-feira (30), com um fuzil e farto material entorpecente, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

De acordo com informações iniciais, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma ação no local quando tiveram a atenção despertada para três homens que tentaram fugir do local atirando contra os policiais.

Houve um intenso confronto, mas o trio foi alcançado e preso em flagrante. Com eles a polícia encontrou uma grande quantidade de cocaína, além de um fuzil 5.56.





O material e os acusados foram levados para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado.