Motociclista sem habilitação que atropelou pedestre em Alcântara segue preso

O motociclista de 20 anos que atropelou um homem na tarde da última terça-feira (23), em Alcântara, São Gonçalo, segue preso. Ele é acusado de realizar manobras perigosas como empinar a moto, no momento do acidente, além de não possuir carteira de habilitação.

Na ocasião, o jovem perdeu o controle do veículo na Rua Manoel João Gonçalves, uma das mais movimentadas do bairro, e acabou atingindo um pedestre de 41 anos. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Após atendimento médico, foi constatado que o condutor da moto já havia se envolvido em dezenas de acidentes de moto. Ele acabou preso em flagrante por ter assumido o risco de ferir terceiros.