Motociclista perde o controle e atropela pedestre em Alcântara

Um acidente de trânsito deixou dois feridos e complicou o trânsito em Alcântara, São Gonçalo, na tarde desta terça-feira (23). Um entregador, de 20 anos, perdeu o controle da motocicleta que estava conduzindo na Rua Manoel João Gonçalves, uma das mais movimentadas do bairro, e acabou atropelando um pedestre, de 41.

Segundo testemunhas, o motociclista estaria “empinando” - ou seja, equilibrando a moto sobre um pneu só - no momento em que perdeu o controle. A via precisou ter uma das faixas interditadas brevemente e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ambos ficaram feridos e foram levados para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Até a publicação desta matéria, ainda não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde de ambos.

*Em atualização

Leia também:

➢ Semana Nacional de Trânsito terá simulado de incidente com múltiplas vítimas em Itaboraí

➢ Homem é preso em flagrante por furto de cabos de internet em Niterói; Vídeo