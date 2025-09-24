Governo lança projeto para capacitação e impulsionamento de negócios criativos no Estado do Rio

Danielle Barros, Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, e Sara Crosman, Presidente do Instituto Futuros, assinam termo de compromisso do projeto Caminhos Criativos - Foto: Divulgação/Mapa

Oferecer uma jornada de capacitação e desenvolvimento profissional a mais de cinco mil empreendedores e organizações da cultura e economia criativa do Estado do Rio ao longo de 12 meses. Esta é a proposta do projeto “Caminhos Criativos”, que contará com investimento de 2,9 milhões e vai oferecer mentorias individuais, capacitações, workshops, palestras e rodas de conversa que, somadas, resultarão em 800 horas de formação.

A cerimônia de lançamento aconteceu na tarde dessa terça-feira, 23, na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio de Janeiro, com a participação da Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa (SececRJ), Danielle Barros, e gestores de cultura de dezenas de municípios do Estado.

“O Estado do Rio de Janeiro é o território mais criativo do país e o Governo vem trabalhando para promover ainda mais ações culturais, movimentando a economia local, gerando emprego, renda e oportunidade para as pessoas. E com o Caminhos Criativos abrimos uma nova frente de oportunidade e qualificação para os projetos em todo Rio de Janeiro”, afirma Danielle Barros.

A metodologia e implementação do “Caminhos Criativos” será feita pelo Instituto Futuros e tem realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Escola Estadual de Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc.

“No Brasil, ideias inovadoras surgem todos os dias, fruto da criatividade e da visão de lideranças que conhecem de perto os desafios de seus territórios e comunidades. O papel do Instituto Futuros é o de apoiar estas lideranças para que seus empreendimentos se tornem sustentáveis e sejam capazes de gerar impacto social e cultural. Por meio de ciclos de aceleração, mentorias e formações, buscamos fortalecer o ecossistema da economia criativa, que representa mais de 3% do PIB nacional e gera milhões de empregos no país. Implementar nossa metodologia neste projeto da Secec-RJ é mais um passo nessa trajetória de incentivo à autonomia, ao conhecimento e à consolidação de projetos culturais”, ressalta Carla Uller, Gerente Executiva de Programas, Projetos e Comunicação do Instituto Futuros.

"Realizamos uma chamada pública com critérios muito específicos e o Instituto Futuros atendeu a todos os requisitos estabelecidos com muito mérito. Estamos felizes e empolgados com essa parceria, reconhecendo a história do Instituto, e esperamos poder desenvolver ações em todos os territórios fluminenses, impactando cada município e promovendo a autonomia dos fazedores de cultura", completa Claudia Viana, subsecretária de Formação, Acesso a Equipamentos Culturais, Difusão e Inovação da SececRJ.

FORMAÇÃO, ACELERAÇÃO E INTERCÂMBIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS

As ações do “Caminhos Criativos” propõem impactar a cadeia da economia criativa fluminense por meio de duas frentes, que visam incentivar o potencial empreendedor através de capacitação técnica, ampliação de relacionamentos e conexão com agentes de outros mercados.

No dia 7 de outubro será lançado um edital público que selecionará 30 iniciativas do estado para um ciclo de aceleração com duração de cinco meses, de janeiro a maio de 2026. Para preparar os proponentes e orientar sobre como participar do processo seletivo, agentes do Instituto e da SececRJ percorrerão todas as regiões fluminenses para um eixo de ações formativas, abertas a empreendedores da cultura em geral.

Elas consistem em 11 capacitações gratuitas sobre gerenciamento de projetos culturais, sendo dez presenciais - uma em cada cidade - e uma online; seis workshops temáticos, sobre conteúdos como gestão financeira, estruturação e apresentação de pitch e comunicação; três palestras, que abordarão temas como diversidade, acessibilidade e meio ambiente; e três rodas de conversa com a participação de agentes culturais, visando o compartilhamento de experiências e construção de redes.

A primeira capacitação aberta ao público será realizada no dia 7 de outubro (data de lançamento do edital), de 13h30 a 17h30, no auditório da Biblioteca Parque Estadual - Avenida Presidente Vargas, 1261, Rio de Janeiro.

Já a segunda etapa, após o ciclo de capacitações, em novembro, consiste na seleção de 30 iniciativas inscritas no edital. Os projetos ganhadores participarão de um ciclo com atividades como: mentorias quinzenais online e individualizadas; encontros virtuais de conexão entre os acelerados, visando à construção de redes; seis workshops com temas como Marketing Digital e Gestão e uma banca de pitch final, que avaliará critérios como inovação, viabilidade e impacto do projeto.

Ao final, as três iniciativas mais bem avaliadas serão premiadas com um intercâmbio cultural para outras cidades brasileiras, estimulando a troca de experiências e a formação de redes entre agentes culturais de diferentes regiões e expressões culturais. Os destinos serão decididos levando em consideração o perfil de cada iniciativa premiada e as possíveis conexões.

Sobre o Instituto Futuros

Fundado em 2001, o Instituto Futuros (antigo Instituto Oi Futuro) desenvolve e cocria projetos de Cultura e Educação pelo Brasil, impulsionando a construção de futuros mais inclusivos e sustentáveis. Em 2025, a entidade renovou sua marca e identidade visual, consolidando o atual momento da organização, que se abriu para novos patrocinadores e parceiros privados e do poder público.

No campo da cultura, a instituição é gestora do Futuros - Arte e Tecnologia, centro cultural carioca com galerias de arte, teatro multiuso e o Musehum - Museu das Comunicações e Humanidades, que exibe parte do maior acervo da história das comunicações no país e oferece experiências interativas sobre o impacto das tecnologias nas relações humanas. O instituto Futuros também atua no fomento e desenvolvimento do ecossistema da Economia Criativa, promovendo ciclos de aceleração de iniciativas que têm a transformação social como propósito principal.

Na área de educação, é responsável pelo NAVE (Núcleo Avançado em Educação), parceria público-privada com as Secretarias de Estado de Educação do Rio de Janeiro e Pernambuco, que há 19 anos promove formação profissional e tecnológica de qualidade como resposta aos desafios da atualidade; e pela plataforma virtual Órbita, que oferece formação gratuita para profissionais de Educação de todo o país.