Crime passional: Delegado de Maricá pede prisão de homem acusado de matar jovem por envolvimento com ex-namorada

Dr. Cláudio informou que o suspeito tem uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo - Foto: Kiko Charret

Dr. Cláudio informou que o suspeito tem uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo - Foto: Kiko Charret

O Delegado da 82ª Delegacia de Polícia (DP) de Maricá, Dr. Cláudio Vieira, solicitou a prisão do homem acusado de matar o jovem Kauã Faria da Silva, de 18 anos, na manhã da última segunda-feira (8), em Itapeba. O criminoso está foragido.

Uma jovem de 19 anos - ex-namorada e mãe do filho do assassino - também foi baleada na ação e ficou gravemente ferida. Ela segue internada e seu estado de saúde é considerado estável.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido articulado pelos ex-namorados das vítimas e está sendo tratado como passional.

Segundo o delegado, o suspeito tem uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. “É um criminoso conhecido e com histórico violento”, afirmou Cláudio Vieira, destacando que as buscas seguem para localizá-lo.

Leia também:

Segurança de padaria é preso por colaborar com assalto ao estabelecimento em Niterói

Operação do MPRJ mira envolvidos em assassinato de vereador de Duque de Caxias



Sobre o crime

De acordo com as investigações, Kauã Faria da Silva estava em um bar na noite do último domingo (7) com uma jovem quando a ex-namorada dele, que também era amiga de infância da jovem, presenciou os dois dançando juntos. Após uma discussão no local, a ex-namorada deixou o bar, mas, segundo a polícia, passou a planejar uma vingança. Ela teria feito contato com o ex-namorado de sua amiga e oferecido levá-lo até a residência onde o casal passou a noite, na casa da avó de Kauã.

O delegado Cláudio Vieira explicou que a acusada confessou que detalhou ao homem o quarto em que os dois estavam. Ele invadiu o imóvel armado e atirou contra Kauã, que morreu no local com dois tiros na cabeça. A jovem tentou fugir, mas foi atingida no braço e no tórax. Um menino de 12 anos também estava na casa e escapou ao correr, embora o atirador ainda tenha disparado em sua direção.

O atirador fugiu e segue foragido. Já a ex-namorada de Kauã foi presa em flagrante pela Polícia Militar e responderá pelos crimes de homicídio, tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio contra o adolescente.

O caso segue sob investigação da 82ª DP (Maricá).