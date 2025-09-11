Operação do MPRJ mira envolvidos em assassinato de vereador de Duque de Caxias

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Polícia Civil, cumpre, nesta quinta-feira (11/09), seis mandados de prisão e sete de busca e apreensão contra os acusados pela morte do vereador de Duque de Caxias Danilo Francisco da Silva, conhecido como Danilo do Mercado, e de seu filho. A denúncia do GAECO/MPRJ aponta que os crimes estão ligados à disputa por poder político e econômico no município, além de negócios ilícitos e conflitos fundiários.

Entre os alvos estão três policiais militares. Um deles já havia sido denunciado por envolvimento no caso do homicídio do advogado Rodrigo Crespo, ocorrido no Centro do Rio, em fevereiro de 2024. Os mandados expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias estão sendo cumpridos em Duque e Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu e Magé. A ação também conta com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

Leia também:

Fluminense bate o Bahia e avança para as semifinais da Copa do Brasil

Niterói define ordem de desfiles para o Carnaval de 2026

Segundo a denúncia do GAECO/MPRJ, o crime ocorreu em 10 de março de 2021, quando o vereador e seu filho, Gabriel Francisco Gomes da Silva, foram atraídos a um restaurante no bairro Jardim Primavera sob o pretexto da venda de uma carreta.

Após Luis Henrique Torres sair do local, os policiais militares Allef Alves Bernardino, Leandro Machado da Silva e Luiz Carlos da Costa Ribeiro, acompanhados de Uanderson Costa de Souza, chegaram em um veículo e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. O sexto denunciado, Lincoln Reis da Silva, manteve contato com os executores momentos antes e, junto de Luis Henrique, tentou se desfazer do carro usado na comunicação com os atiradores. Ainda de acordo com as investigações, os envolvidos integram uma milícia atuante em Duque de Caxias e são suspeitos de participação em outros homicídios no estado.