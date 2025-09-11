Segurança de padaria é preso por colaborar com assalto ao estabelecimento em Niterói

O segurança de uma padaria, localizada em Icaraí, Niterói, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (9), suspeito de participar de um roubo ao estabelecimento em que trabalhava.

As investigações realizadas pela 77ª DP (Icaraí) apontam que o segurança teria fornecido informações para dois criminosos que abordaram um funcionário e roubaram R$ 10 mil em espécie.

A ação criminosa ocorreu no início da manhã da última sexta-feira (5), por volta das 6h30. O funcionário havia retirado o dinheiro do caixa quando foi surpreendido pelos bandidos em motocicletas, a poucos metros do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança flagraram o segurança fotografando o funcionário responsável pela retirada do valor e enviando-as para os assaltantes.

Ainda segundo a corporação, poucas horas após o crime, o segurança fingiu passar mal e pediu para ser liberado do serviço.

No primeiro depoimento, o segurança negou que tivesse envolvimento; entretanto, de acordo com a polícia, ele apresentou diversas contradições. No segundo interrogatório, o homem confessou o crime e disse que pensava em fugir para a residência de familiares em São Paulo.

A polícia pediu a prisão temporária do segurança, que foi expedida pelo Plantão Judiciário, em decorrência das provas coletadas e da possibilidade de fuga.

A partir desse momento, a Polícia Civil busca identificar quem são os dois criminosos que assaltaram o funcionário da padaria e levaram o dinheiro.