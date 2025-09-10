Jovem é morto e amiga fica ferida em ataque articulado por ex-namorados em Maricá

Um jovem de 18 anos foi morto com dois tiros na cabeça e uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após ser baleada, na tarde da última segunda-feira (8), em Itapeba, Maricá. O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido articulado pelos ex-namorados das vítimas e está sendo tratado como passional.

De acordo com as investigações, Kauã Faria da Silva estava em um bar com uma jovem quando a sua ex-namorada, que era amiga da jovem, presenciou os dois dançando juntos. Após uma discussão no local, a ex-namorada deixou o bar, mas, segundo a polícia, passou a planejar uma vingança. Ela teria feito contato com o ex-namorado de sua amiga e oferecido levá-lo até a residência onde o casal passou a noite, na casa da avó de Kauã.

O delegado Cláudio Vieira, titular da 82ª DP (Maricá), explicou que a acusada detalhou ao homem o quarto em que os dois estavam. Ele invadiu o imóvel armado e atirou contra Kauã, que morreu no local com dois tiros na cabeça. A jovem tentou fugir, mas foi atingida no braço e no tórax. Um menino de 12 anos também estava na casa e escapou ao correr, embora o atirador ainda tenha disparado em sua direção.

A Polícia Civil revelou que, no dia anterior ao crime, o mesmo homem já havia ameaçado a ex-namorada. Ele teria ido até a residência dela, não a encontrou e colocou uma arma na cabeça da irmã da jovem, de 15 anos. Durante a ameaça, telefonou para a ex dizendo que mataria as duas caso o relacionamento não fosse reatado. A informação, segundo a investigação, foi compartilhada pela jovem baleada com a amiga, que orquestrou o crime, na noite anterior, o que reforça a premeditação do ataque.

Após atirar contra os jovens, o atirador fugiu. Já a ex-namorada de Kauã foi presa em flagrante pela Polícia Militar e responderá pelos crimes de homicídio, tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio contra o adolescente. O homem que efetuou os disparos continua sendo procurado.

Segundo o delegado, o suspeito tem uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. “É um criminoso conhecido e com histórico violento”, afirmou Cláudio Vieira, destacando que as buscas seguem para localizá-lo.

A jovem baleada segue internada. O caso segue sob investigação da 82ª DP (Maricá).