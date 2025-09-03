Idoso morto na BR-101 durante confronto entre PM e traficantes visitava familiares em São Gonçalo

O idoso foi baleado dentro de ônibus na BR-101 - Foto: Reprodução - TV Globo

O idoso foi baleado dentro de ônibus na BR-101 - Foto: Reprodução - TV Globo

Vítima de uma bala perdida, o idoso José dos Santos Fernandes, de 76 anos, havia saído de Magé, na Baixada Fluminense, para se encontrar com familiares em São Gonçalo, quando foi baleado nas costas, enquanto estava dentro de um ônibus que trafegava pela BR-101 (Niterói-Manilha), próximo ao Jardim Catarina, onde ocorria um confronto entre policiais militares e traficantes da localidade.



De acordo com informações de testemunhas, o motorista do ônibus dirigiu com vítima ferida até a UPA de Manilha, mas José não resistiu aos ferimentos.

O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, ainda no fim da tarde de terça-feira (2).

Além de José, o tiroteio deixou outra vítima, de 43 anos, que estava em um carro de aplicativo quando foi atingida na perna. A mulher foi socorrida e está internada no Hospital Icaraí, em Niterói, e segue fora de risco.

Segundo a Polícia Militar, os traficantes do Comando Vermelho efetuaram disparos na direção da rodovia para forçar a interrupção da operação.

O sepultamento de José está marcado para esta quarta-feira (3), às 16h30, no cemitério Memorial Parque Nycteroy, localizado no bairro Laranjal, em São Gonçalo.

