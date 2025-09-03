Deputado TH Joias é alvo de operação da PF por suspeita de ligação com o tráfico

Parlamentar é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e venda de armas para o Comando Vermelho; assessor e traficante foram presos - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Parlamentar é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e venda de armas para o Comando Vermelho; assessor e traficante foram presos - Foto: Reprodução - Redes Sociais

O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, também conhecido como TH Joias, do partido MDB, é alvo da Operação Bandeirante, deflagrada na manhã desta quarta-feira (3) pela Polícia Federal, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e pela Polícia Civil.

TH Joias está sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e por, supostamente, mediar a venda de armas para o Comando Vermelho.

De acordo com as investigações, o parlamentar usava o mandato para auxiliar o crime organizado, por meio de nomeações de aliados para cargos públicos e também exercendo a função de intermediador na compra de drogas, fuzis e equipamentos antidrone, que seriam utilizados no Complexo do Alemão. Até o momento, duas pessoas foram presas: um assessor de TH Joias e um traficante.

A ação tem como alvos um assessor parlamentar e a esposa de um traficante, que possui um cargo político graças à indicação de TH Joias.

Ainda segundo as investigações, foram identificadas movimentações financeiras suspeitas em empresas ligadas ao parlamentar. Uma série de alertas sobre essas transações foi emitida pelos bancos, fortalecendo as suspeitas de lavagem de dinheiro.

A ação desta quarta-feira integra duas operações paralelas, com investigações complementares. A Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foram os responsáveis pelos mandados judiciais.

TH Joias

Em 2024, Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, assumiu o cargo de deputado estadual após a morte de Otoni de Paula Pai. A princípio, quem ocuparia a vaga seria Rafael Picciani, por ser o primeiro suplente; porém, ele optou por permanecer à frente da Secretaria de Esporte e Lazer, no governo de Cláudio Castro (PL). Dessa forma, quem assumiu o cargo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi TH Joias.

Antes de ingressar na vida política, Thiego ganhou destaque como designer de joias personalizadas, o que o fez adotar o nome "TH Joias", inspirado em sua marca. No passado, o deputado ficou conhecido por suas criações exclusivas para famosos como o funkeiro Poze do Rodo, o cantor L7 e o jogador de futebol Vini Jr.