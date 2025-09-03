Ainda sem obras definitivas, passarela do Colubandê volta a ser utilizada e preocupa pedestres

Fechada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) e interditada pela Defesa Civil em 30 de maio deste ano, a passarela do Colubandê, que fica em frente à loja de materiais de construção Chatuba e garante a travessia de pedestres de um lado para o outro da rodovia RJ-104, foi reaberta após a realização de serviços paliativos.

A reportagem de O SÃO GONÇALO esteve no local na manhã desta terça-feira (2) e constatou que mesmo após o serviço paliativo realizado pelo DER-RJ, a passarela ainda apresenta riscos à segurança da população que utiliza a estrutura diariamente, como a presença de vãos visíveis sem a cobertura devida.

1/2 | Foto: Kiko Charret

2/2 | Foto: Kiko Charret





Leia também

Prefeito Washington Quaquá assina contrato para a construção do Plaza Shopping Maricá

Alerj avança no projeto criado para ajudar na identificação de pessoas desaparecidas no RJ



Dois blocos de concreto também foram colocados nos acessos à rampa, o que impede a acessibilidade da população local [como àqueles que utilizam cadeiras de roda e carrinhos de bebê, por exemplo].

"A gente vê que fizeram um serviço simples para, literalmente, "tapar buraco", mas a estrutura ainda está muito danificada, corrompida mesmo. A gente passa aqui se arriscando, para não ter que andar até a outra passarela que fica longe. Mas é um risco né, porque o piso ainda balança, tem ferrugem na estrutura, alguns espaços mal tampados", afirmou a dona de casa Dulce, que passa diariamente pelo local.

1/3 | Foto: Kiko Charret

2/3 | Foto: Kiko Charret

3/3 | Foto: Kiko Charret







Procurado pela reportagem, o DER-RJ disse em nota que foram realizados serviços paliativos para liberar a passarela para a passagem de pedestres até o início das obras definitivas.

"O contrato com a empresa responsável será assinado nos próximos dias. Os blocos de concreto nos acessos às rampas foram colocados para impedir a circulação de motocicletas pela passarela exclusiva de pedestres. Eles serão substituídos, amanhã, por outros dispositivos para restringir o uso apenas para pedestres", disse a nota.