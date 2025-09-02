Tiroteio na BR-101, em São Gonçalo, deixa um morto e uma ferida

Uma troca de tiros na rodovia BR-101, a Niterói-Manilha, em São Gonçalo, deixou um morto e uma ferida na manhã desta terça-feira (2). Um homem, cuja identidade ainda não foi confirmada, morreu após ser baleado dentro de um ônibus, na altura do Jardim Catarina. Uma passageira de um carro que passava pela via também foi atingida. Os disparos teriam sido efetuados por suspeitos em represália a uma operação policial na comunidade.

O ônibus fazia parte da linha que liga Niterói a Magé. Ele estava em trânsito no momento dos disparos. O passageiro chegou a ser socorrido às pressas e levado para a UPA de Manilha, em Itaboraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda durante esta manhã. Já a mulher, que foi atingida na perna dentro do carro de aplicativo em que estava, foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e levada para o Hospital Icaraí, em Niterói. Ela não corre risco, segundo a unidade.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram operação policial na comunidade foram recebidos com reação hostil por parte dos criminosos, que iniciaram disparos em direção à rodovia. A ação segue em andamento, segundo a Polícia, e até a publicação desta notícia não havia registro de presos.

*Em atualização