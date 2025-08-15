Confusão! Moradores e PM se envolvem em pancadaria durante ação em Niterói; vídeo

Durante o confronto entre PMs e suspeitos nesta sexta (15) que obstruiu a entrada da comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, em Niterói, um grupo de moradores se envolveu em uma confusão com um dos policiais militares que atuavam na operação. Três mulheres foram detidas por agredirem um policial na região. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o agente é “detido” por moradores enquanto tentava levar um rapaz detido. Confira:





Nos vídeos, moradores acusam o policial de agredir um jovem sem motivo. Outros relatos indicam que o rapaz agredido pelo policial seria um dos suspeitos detidos durante a ação, que tinha o objetivo de combater o tráfico de drogas na comunidade. Em nota, a PM informou apenas que um grupo de “três mulheres foram detidas após tentarem agredir a equipe policial”.

Além delas, outros dois homens foram detidos na operação. Um deles, foragido da Justiça, permaneceu preso. Durante o confronto, que aconteceu no início desta tarde, criminosos sequestram ônibus da linha municipal para suar os veículos de transporte coletivo como barricadas na Av. João Brasil e a Rua Dr. March.

Houve troca de tiros, mas não há registro de feridos. A comunidade foi desobstruída ainda durante a tarde e o policiamento foi reforçado na região. Uma pistola 9mm e uma carga de drogas foram apreendidas e levadas para a 78ª DP (Fonseca), que registrou o caso.