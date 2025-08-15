Hytalo Santos e o marido são presos em São Paulo por exposição e exploração de crianças nas redes sociais

O influenciador Hytalo Santos é acusado de exposição e exploração de crianças e adolescentes - Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador Hytalo Santos é acusado de exposição e exploração de crianças e adolescentes - Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador Hytalo Santos e o marido Israel Nata Vicente foram presos em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (15), segundo informações da GloboNews. Eles estão sendo investigados pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba) e também pelo MPT (Ministério Público do Trabalho), por suposta exposição e exploração de crianças e adolescentes nos conteúdos feitos para as redes sociais.

Na última quarta-feira (13), Hytalo Santos foi alvo de um mandado de busca e apreensão, mas as autoridades encontraram a casa vazia.

Leia também:

Em busca de tratamentos inéditos para Alzheimer, cientista brasileiro planeja levar 'mini cérebros' ao espaço

Gol alvinegro será disputado por John e Neto

Denúncia de adultização

O perfil de Hytalo Santos no Instagram está fora do ar desde a sexta-feira (8), depois de o youtuber Felca ter feito um vídeo denunciando a suposta exposição de crianças e adolescentes feita pelo influenciador.

De acordo com o Ministério Público, o órgão não foi o responsável pela suspensão das redes sociais, mas desde já realizou um pedido de que o banimento da conta seja mantido e expandido para outras redes sociais.

O influenciador começou a lucrar quando vídeos de menores usando roupas curtas fizeram sucesso nas redes sociais. Ao longo dos anos, Hytalo criou uma casa chamada de “mansão” e passou a levar os menores para morarem com ele, com a autorização dos pais.

Além da conta do influenciador, o perfil de Kamylinha Santos, de 17 anos, que aparece constantemente nos vídeos de Hytalo, também foi banida, mas por decisão do SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas), gerida pelo Ministério da Fazenda, por divulgar casas de aposta.

De acordo com o vídeo do youtuber Felca, Kamylinha é uma das menores que sofreram adultização e sexualização. A jovem começou sua trajetória nas redes sociais, gravando vídeos de dança junto com Hytalo, ainda criança. Com 12 anos, ela foi adotada pelo influenciador.

Entretanto, ela não é a única menor que protagoniza as gravações. Em grande parte dos vídeos de Hytalo no Youtube, os adolescentes aparecem dançando, se beijando e falando sobre namoros, “traições” e “paqueras”.

Há também publicações onde o famoso faz perguntas pessoais para os adolescentes, como: “Já pegou mais de quatro na balada?” e “Já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?”. Além disso, ele também pedia para ver fotos dos “cantinhos” das menores.

Hytalo Santos nega as acusações

Nesta quinta-feira (14), o influenciador falou pela primeira vez sobre o caso e negou as acusações de exploração infantil. “Sempre agiu dentro da lei”, informou a nova defesa.

Através de nota enviada à CNN, o influenciador disse que os conteúdos foram gravados com autorização legal e acompanhados pelos responsáveis dos menores e que permanece à disposição para esclarecer os fatos.

Hytalo Santos

Hítalo José Santos Silva, de 28 anos, também conhecido nas redes sociais como Hytalo Santos, nasceu em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. Somente no Instagram, ele acumulava mais de 17 milhões de seguidores; 2,4 milhões no Tik Tok e ultrapassou 5 milhões no Youtube.

Os primeiros 50 mil seguidores foram conquistados após o influenciador gravar um vídeo com sua conterrânea Eduarda Brasil, vencedora do The Voice Kids, em 2018.

Em uma entrevista ao podcast PodCats, o influenciador contou sobre sua história. “Eu comecei fazendo de tudo. Sempre me virei nos 30. Vendia blusinha na escola, bijouterias, fazia faxina, já fui babá, professor de reforço. Lá no interior da Paraíba tem muito preconceito quanto a homem dançar. Aí eu comecei a dar aula de zumba na praça.”