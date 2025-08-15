Suspeitos usam ônibus para fechar comunidade em Niterói; um suspeito foi preso

Duas das vias mais conhecidas da Zona Norte de Niterói, a Av. João Brasil e a Rua Dr. March, foram fechadas por criminosos durante um confronto com policiais militares na tarde desta sexta-feira (15). Dois ônibus de linhas municipais que passavam pela região foram usados para obstruir as vias durante a ação, que aconteceu na comunidade da Nova Brasília, no bairro Engenhoca. Pelo menos um homem foi preso.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 12º BPM estiveram na comunidade para uma ação em combate ao tráfico de drogas na comunidade. Suspeitos ligados à atividade criminosa na região teriam reagido à ação e ordenado que as entradas do bairro fossem fechadas. Segundo relatos, comércios na região tiveram o funcionamento interrompido por conta do conflito.

Equipes de reboque foram acionadas para remover os coletivos usados para obstrução de vias | Foto: Reprodução

Apesar da ação, não há registro de feridos ou mortos até o momento. Um homem foi preso e uma carga de drogas foi apreendida com ele. O policiamento foi reforçado na comunidade e a ação segue em andamento. Equipes de reboque foram acionadas para remover os coletivos usados para obstrução de vias.

* Em atualização

