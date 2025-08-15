Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Suspeitos usam ônibus para fechar comunidade em Niterói; um suspeito foi preso

Av. João Brasil e Rua Dr. March foram fechadas por criminosos durante ação na tarde desta sexta-feira (15)

15 de agosto de 2025 - 13:59
Segundo relatos, comércios na região tiveram o funcionamento interrompido por conta do conflito
Duas das vias mais conhecidas da Zona Norte de Niterói, a Av. João Brasil e a Rua Dr. March, foram fechadas por criminosos durante um confronto com policiais militares na tarde desta sexta-feira (15). Dois ônibus de linhas municipais que passavam pela região foram usados para obstruir as vias durante a ação, que aconteceu na comunidade da Nova Brasília, no bairro Engenhoca. Pelo menos um homem foi preso.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 12º BPM estiveram na comunidade para uma ação em combate ao tráfico de drogas na comunidade. Suspeitos ligados à atividade criminosa na região teriam reagido à ação e ordenado que as entradas do bairro fossem fechadas. Segundo relatos, comércios na região tiveram o funcionamento interrompido por conta do conflito.

Equipes de reboque foram acionadas para remover os coletivos usados para obstrução de vias
Equipes de reboque foram acionadas para remover os coletivos usados para obstrução de vias

Apesar da ação, não há registro de feridos ou mortos até o momento. Um homem foi preso e uma carga de drogas foi apreendida com ele. O policiamento foi reforçado na comunidade e a ação segue em andamento. Equipes de reboque foram acionadas para remover os coletivos usados para obstrução de vias.

* Em atualização

