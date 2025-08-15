Vídeo: Vendedor ambulante é agredido por dupla em moto no Centro de São Gonçalo

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite da última quinta-feira (14) causou indignação e questionamento na Internet.

A sequência de imagens mostra um vendedor de panos autônomo, que estava parado em frente uma pastelaria no Centro de São Gonçalo, sendo agredido por dois homens em uma motocicleta.





O jovem é surpreendido pela chegada de duas pessoas em uma motocicleta que dão um soco e duas chicotadas nas costas do vendedor.

Os agressores não chegaram sequer a descerem do veículo e, após baterem na vítima fugiram do local.

Na manhã desta sexta-feira (15) o vendedor não montou sua banca de panos e não foi encontrado para comentar o fato.

Nas redes sociais ele alegou não saber o que teria motivado as agressões.