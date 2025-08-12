Sargento grávida é baleada na Baixada; família pede doação de sangue

Uma sargento da Marinha grávida foi baleada durante uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no último domingo (10); Juliana da Silva Oliveira Pessoa, que está em seu sexto mês de gestação, estava no carro com a família quando foi baleada. O bebê e os familiares não foram atingidos. Ela está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias.

Segundo relatos da família, eles voltavam de uma festa de Dia dos Pais em São João de Meriti no momento do crime. A mulher estava no carona. De moto, os suspeitos abordaram a família e teriam atirado na direção da janela do motorista. Os disparos atingiram a região pélvica e uma das pernas da mulher. Os acusados fugiram sem conseguir roubar nada.

De acordo com o 21º BPM (São João de Meriti), agentes foram acionados após a vítima dar entrada no Hospital da Mulher da região. Ela precisou ser transferida para o HMAPN e, segundo a Secretaria de Saúde de Caxias, foi entubada. Juliana passou por uma cirurgia e foi conduzida para o CTI, onde segue com quadro gravíssimo. A gestação segue saudável até o momento, ainda segundo a Secretaria.

O caso foi levado para a 64ª DP (São João de Meriti). De acordo com a Polícia Civil, agentes analisam imagens de câmeras de segurança e escutam testemunhas para tentar apurar a autoria dos disparos.

A família da vítima pediu, em posicionamento à imprensa e nas redes, doações de sangue para repor o banco usado em transfusões por Juliana. Apesar de a vítima ter tipo sanguíneo A+, qualquer composição sanguínea é aceita. As doações podem ser feitas no Posto de Coleta Avançado do Hemorio, que fica no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Caxias.