Morre jovem baleado encontrado na Rodovia BR-101

Um homem de 29 anos morreu na manhã desta terça-feira (12) após ser baleado. Ele foi encontrado próximo a BR-101, na altura de Neves, e socorrido por familiares que o levaram para o Pronto Socorro Central, de São Gonçalo.

Policiais Militares foram acionados à unidade de saúde, mas encontraram a vítima sem vida. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) foram ao local e assumiram as investigações.

Ainda não há informações sobre o crime. O corpo do jovem será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

*Em atualização

