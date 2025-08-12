Morre jovem baleado encontrado na Rodovia BR-101
Ele foi socorrido por familiares ao Pronto Socorro Central, no Zé Garoto, em São Gonçalo
12 de agosto de 2025
Um homem de 29 anos morreu na manhã desta terça-feira (12) após ser baleado. Ele foi encontrado próximo a BR-101, na altura de Neves, e socorrido por familiares que o levaram para o Pronto Socorro Central, de São Gonçalo.
Policiais Militares foram acionados à unidade de saúde, mas encontraram a vítima sem vida. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) foram ao local e assumiram as investigações.
Ainda não há informações sobre o crime. O corpo do jovem será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.
*Em atualização
