PM faz operação para retirada de barricadas em comunidades de Niterói; vídeo

Equipes do 12° Batalhão de Polícia Militar realizaram, nesta segunda-feira (12), uma operação para remover barricadas instaladas por criminosos ligados ao tráfico de drogas na comunidade Nova Brasília e no Tenente Jardim, em Niterói. A ação teve como objetivo restabelecer a circulação de veículos e pedestres, além de garantir o funcionamento adequado dos serviços públicos na região.

A desobstrução foi iniciada após informações de que barricadas haviam sido colocadas em pontos estratégicos das vias, dificultando o acesso da população e das equipes de atendimento. Durante a operação, policiais retiraram um total de 2.500 quilos de material utilizado para impedir a passagem, como entulhos, ferros e estruturas improvisadas.

Leia também:

Festival de Inverno agita o Mercado Municipal de Niterói com música, gastronomia e diversão para toda a família



Pastor é filmado com calcinha e peruca e diz estar "em missão investigativa"

A ação segue em andamento.





Divulgação