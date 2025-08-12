PM faz operação para retirada de barricadas em comunidades de Niterói; vídeo
Durante a operação, policiais retiraram um total de 2.500 quilos de material utilizado para impedir a passagem, como entulhos, ferros e estruturas improvisadas
Equipes do 12° Batalhão de Polícia Militar realizaram, nesta segunda-feira (12), uma operação para remover barricadas instaladas por criminosos ligados ao tráfico de drogas na comunidade Nova Brasília e no Tenente Jardim, em Niterói. A ação teve como objetivo restabelecer a circulação de veículos e pedestres, além de garantir o funcionamento adequado dos serviços públicos na região.
A desobstrução foi iniciada após informações de que barricadas haviam sido colocadas em pontos estratégicos das vias, dificultando o acesso da população e das equipes de atendimento. Durante a operação, policiais retiraram um total de 2.500 quilos de material utilizado para impedir a passagem, como entulhos, ferros e estruturas improvisadas.
A ação segue em andamento.