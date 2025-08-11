Bebê de 8 meses morre após ser deixada com irmão de 5 anos; mãe foi para baile funk

Uma bebê de apenas 8 meses de vida morreu após ter sido deixada aos cuidados do irmão, de 5 anos, pela própria mãe, que foi para um baile funk, neste domingo (10), em Realengo, Zona Oeste do Rio. A polícia investiga se a criança morreu sufocada ao se engasgar enquanto tomava mamadeira.

De acordo com testemunhas, a mãe das crianças, de 23 anos, deixou o alimento pronto e instruiu o filho de 5 anos que desse ao bebê quando ela chorasse. Após isso, ela saiu já na madrugada de domingo e retornou para casa por volta das 8h30. Quando ela voltou, a bebê já não respirava mais.

Ela ainda tentou levar a criança até a UPA mais próxima, mas a bebê já chegou no local sem vida. A polícia foi acionada e a mulher foi presa ainda na unidade hospitalar.

Leia também:

➣Neto é apresentado pelo Botafogo

➣ A Fazenda 17 promete elenco diverso e novas dinâmicas; Confira!

Posteriormente, os agentes foram até a residência da mulher e, no local, encontraram um ambiente insalubre e sem condições para criar duas crianças. Paredes sujas, roupas rasgadas e um espaço sem segurança para menores de idade.

Os policiais ouviram testemunhas que afirmaram que a mulher constantemente deixava os filhos sozinhos em casa para poder sair. Ao todo, a mulher tem 5 filhos, mas apenas dois moravam com ela.

Ela vai responder por abandono de incapaz seguido de morte. O menino de 5 anos foi entregue ao Conselho Tutelar.

