Neto é apresentado pelo Botafogo
Goleiro de 36 anos estava no Bournemouth, da Inglaterra
O goleiro Neto foi apresentado oficialmente pelo Botafogo nesta segunda-feira (11). O atleta de 36 anos, que estava no Bournemouth, recebeu a camisa 22 do Alvinegro, durante a coletiva de imprensa. Ele já foi regularizado no BID e já pode estrear pela equipe.
A negociação com o jogador foi costurada para que Neto fosse o substituto de John, que estava encaminhado com o West Ham, mas a negociação foi desfeita. Com isso, os dois disputaram posição no Botafogo, que conta também com Léo Linck, Raul e Cristhian Loor para a posição de goleiro.
Perguntado sobre a disputa por vaga, Neto tratou com tranquilidade a luta por espaço no time titular.
Leia também:
Briga entre vizinhos acaba com os dois presos em Maricá
A Fazenda 17 promete elenco diverso e novas dinâmicas; Confira!
"Muito feliz por fazer parte desse projeto e desse clube gigantesco. Espero poder ajudar e agregar. Estou à disposição de todos para poder ajudar. Acredito que na própria pergunta já diz tudo. Eu venho para fazer parte do Botafogo, do projeto incrível que vem sendo construído. Em grandes projetos e clubes o nível é altíssimo. Já tive a possibilidade de estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível. Nesse caso, o John tem uma história muito importante nesse clube. Minha intenção era vir ao Botafogo, venho porque é o Botafogo, pelo clube que é e estou completamente à disposição", disse Neto na apresentação.
Durante a coletiva, o goleiro afirmou que vinha treinando e está apto para jogar. O jogador se colocou a disposição para entrar em campo.
"Já foi passado, posso jogar, está tudo perfeito. Posso jogar. Estava em pré-temporada há mais de um mês, meu último jogo foi no domingo passado. Já fiz dois treinamentos aqui, o clube me deu todo o suporte nesse início. Estou há muito tempo fora (do Brasil). Foi tudo ótimo".
Neto tem como expectativa o protagonismo em sua volta ao futebol brasileiro e planeja conquistar títulos que ainda não ganhou. Ele foi revelado pelo Athletico-PR e foi contratado pela Fiorentina em 2011. O goleiro atuou durante 15 anos na Europa, com passagens por Barcelona, Valencia, Bournemouth, Arsenal e Juventus. Entre os títulos conquistados por Neto no velho continente estão dois campeonatos italianos, duas Taças da Itália, uma Supercopa da Itália e duas Taças do Rei da Espanha.