A Fazenda 17 promete elenco diverso e novas dinâmicas; Confira!

A 17ª edição de A Fazenda está programada para estrear em 16 de setembro, com Adriane Galisteu no comando. A Record TV promete uma temporada intensa, com 24 participantes e 95 episódios, além de novas dinâmicas e prêmios extras. Pela primeira vez, o reality será exibido também aos domingos, às 16h, ampliando sua presença na grade da emissora.

Entre os nomes especulados para o confinamento estão Yarley, Fefito, Rafael Cardoso, Camila Loures, Rayane Figliuzzi, Manoel Soares, MC Guimê, Marcella Rica, Arthur Urach, Pepita, Angélica Ramos, Melody, Juju Salimeni, Fabíola Gadelha, Edílson, Suellem Cury e Davi Brito.

Cada participante deve receber um cachê bruto de aproximadamente R$ 70 mil, com possibilidade de aumento através de provas patrocinadas e dinâmicas especiais. A expectativa é de que esta edição traga ainda mais emoção e entretenimento para o público.