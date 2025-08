Após “luto forçado” por parte do tráfico, lojistas reabrem, mas tensão persiste no Mutuá

Mutuá vê reabertura do comércio mesmo com clima de tensão - Foto: Layla Mussi

Na manhã desta segunda-feira (4), três dias após a morte de George Vieira Sotelo, conhecido como G da Força, chefe do tráfico do Mutuá morto durante operação da Polícia Civil, comerciantes, ainda que receosos, começaram a retomar a normalidade após ordem de fechamento em um "luto forçado".

Escola permaneceu sem aulas hoje | Foto: Layla Mussi

Desde sábado (2), comerciantes e moradores do bairro precisaram lidar com portas abaixadas, ruas praticamente desertas e clima de medo após a ordem de traficantes que impuseram um 'luto forçado' em memória do traficante.

Porém, nesta segunda-feira (4), ainda que alguns comércios e escolas resolvessem manter suas portas fechadas pelo medo de retaliações, muitos comerciantes abriram as portas de seus estabelecimentos e iniciaram a retomada da "vida normal".

Comércio retoma rotina sob clima de apreensão | Foto: Layla Mussi

Circulam nas redes sociais supostos comunicados atribuídos à facção Comando Vermelho, onde ficou determinado o fechamento total do comércio local por sete dias. O texto ainda estabelecia que nenhum estabelecimento poderia funcionar durante o período de luto do criminoso apontado como líder do tráfico no Mutuá e Boaçu desde 2013.

A morte de "G da Força" ocorreu na tarde da última sexta-feira (1), durante uma operação da 72ª Delegacia Policial (Mutuá). De acordo com informações da Polícia Civil, o criminoso foi localizado em um comboio de motos, acompanhado de cinco homens fortemente armados que atuavam como sua escolta pessoal.

PM está nas ruas do bairro | Foto: Layla Mussi

Além de "G da Força", dois de seus seguranças foram mortos e outros três homens acabaram presos, dois deles feridos. A ação foi resultado de um trabalho de inteligência, investigação e monitoramento conduzido pelos agentes da delegacia local.