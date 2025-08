Chefe do tráfico no Mutuá, 'G da Força' é morto pela Polícia Civil

Apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas na região do Boaçu e Mútua, em São Goncalo, George Vieira Sotelo, o traficante G da Força, foi morto por agentes da 72DP (Mutuá), na tarde desta sexta-feira (1). Outros dois homens que faziam a segurança do criminoso também foram mortos. Na ação, três outros suspeitos ainda foram presos.

Além de chefe do tráfico em São Gonçalo, G da Força era acusado pela polícia por ordenar o ataque à uma viatura da Deam, que fica localizada no mesmo prédio da 72DP, em represália a prisão de 10 criminosos da região em que comandava. Na ocasião, criminosos incendiaram o carro durante a madrugada.

Hoje, George foi localizado pela polícia acompanhado de cinco seguranças. Durante o confronto, além de G, mais dois homens foram mortos. Os outros três acabaram presos - dois deles feridos. Nenhum deles teve o nome revelado.

Ainda na ação, a polícia apreendeu dois fuzis, uma pistola, drogas e duas motocicletas.

Nas redes sociais circulam "comunicados", supostamente feito por traficantes, informando a.populacao dos bairros da região sobre um luto de sete dias por conta da morte de G. De acordo com o aviso, ninguém pode abrir nenhum tipo de comércio durante esse tempo.

Trajetória no crime - George Vieira Sotelo, o G da Força, assumiu o comando do tráfico da região do Boaçu e Mútua em 2013, após a morte de Anderson Alves Ramalho, o Finho. Este morreu em confronto com policiais militares do 7BPM (São Gonçalo).

Desde então G da Força tem comandado o tráfico. Ligado ao Comando Vermelho (CV), George tinha 40 anos de idade, diversas passagens pela polícia e estava em regime de prisão domiciliar.