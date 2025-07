Tiroteios no Morro dos Macacos assustam moradores

Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores do Morro dos Macacos, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (12). A comunidade enfrenta momentos de tensão menos de 12 horas após um confronto entre policiais e traficantes que terminou com um criminoso morto na noite de sexta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram atacados por traficantes neste sábado, o que deu início a uma nova troca de tiros. Não houve registros de feridos ou prisões.

O ataque ocorreu horas após a morte de Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, conhecido como Titauro, durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) em parceria com a Subsecretaria de Inteligência (SSI) da PM. O criminoso foi baleado e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



Titauro era apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e considerado responsável por confrontos e disputas territoriais na região. Contra ele, havia dois mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça.

Com o traficante, os policiais apreenderam um fuzil e munição. Segundo a PM, Titauro foi localizado no Morro dos Macacos após informações da área de inteligência indicarem que traficantes estariam reunidos na comunidade para planejar ataques aos Morros da Cruz e Casa Branca, dominados por facções rivais.

A Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado na comunidade.